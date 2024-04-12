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Рябов Федот Яковлевич

Место рождения

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Рябов Яков

Мать: Рябова Ирина Андреевна

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Воронцова Матрена Федотовна

Мать ребёнка: Рябова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рябов Иван Федотович

Мать ребёнка: Рябова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Рябов Сила Федотович

Мать ребёнка: Рябова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Мавра Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно
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