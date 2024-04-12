Рябов Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1704
Отец: Рябов Яков
Мать: Рябова Ирина Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Воронцова Матрена Федотовна
Мать ребёнка: Рябова Мавра Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рябов Иван Федотович
Мать ребёнка: Рябова Мавра Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Рябов Сила Федотович
Мать ребёнка: Рябова Мавра Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Мавра Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно