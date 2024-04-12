Рябова Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Рябов Яков
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Рябов Яков
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Яков
Смерть
Неизвестно