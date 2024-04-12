Рябова Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Ирина Андреевна

Место рождения

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Рябов Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Рябов Яков

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Рябов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Рябов Яков

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Яков

Смерть
Неизвестно
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