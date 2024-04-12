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Рябова Мавра Васильевна

Место рождения

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Воронцова Матрена Федотовна

Отец ребёнка: Рябов Федот Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рябов Иван Федотович

Отец ребёнка: Рябов Федот Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Рябов Сила Федотович

Отец ребёнка: Рябов Федот Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Федот Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно
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