Рябова Мавра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1716
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Воронцова Матрена Федотовна
Отец ребёнка: Рябов Федот Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рябов Иван Федотович
Отец ребёнка: Рябов Федот Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Рябов Сила Федотович
Отец ребёнка: Рябов Федот Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно