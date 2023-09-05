Рябов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Рябов Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Рябова Ирина Андреевна

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Рябов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Рябова Ирина Андреевна

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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