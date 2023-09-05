Рябов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Рябова Ирина Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Рябова Ирина Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно