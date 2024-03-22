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Бородин Олег Матвеевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

31.01.1937

Дата смерти

14.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937

Отец: Бородин Матвей Филиппович

Мать: Бородина Вера Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1966

Дочь: Павловская Елена Олеговна

Мать ребёнка: Бородина Людмила Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Людмила Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Людмила Михайловна

Смерть
14.10.1987
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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