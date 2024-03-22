Бородин Олег Матвеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1937
Дата смерти14.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937
Рождение ребёнка
01.08.1966
Дочь: Павловская Елена Олеговна
Мать ребёнка: Бородина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородина Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1987