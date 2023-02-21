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Бородин Матвей Филиппович

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое

Дата рождения

1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бородин Филипп

Мать: Бородина Марфа Васильевна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Рождение ребёнка
31.01.1937

Сын: Бородин Олег Матвеевич

Мать ребёнка: Бородина Вера Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1943
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