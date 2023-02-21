Бородин Матвей Филиппович
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Дата рождения1895
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бородин Филипп
Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Рождение ребёнка
31.01.1937
Мать ребёнка: Бородина Вера Михайловна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1943