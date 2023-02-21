Бородина (Ярыгина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Ярыгина) Вера Михайловна

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, село Нижнее Любовша

Дата рождения

17.09.1898

Дата смерти

07.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, село Нижнее Любовша
Рождение ребёнка
31.01.1937

Сын: Бородин Олег Матвеевич

Отец ребёнка: Бородин Матвей Филиппович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
07.11.1987
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