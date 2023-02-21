Бородина (Ярыгина) Вера Михайловна
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, село Нижнее Любовша
Дата рождения17.09.1898
Дата смерти07.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Ливенский уезд, село Нижнее Любовша
Рождение ребёнка
31.01.1937
Отец ребёнка: Бородин Матвей Филиппович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
07.11.1987