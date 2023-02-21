Бородина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бородин Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Бородин Филипп
Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Рождение ребёнка
14.09.1903
Отец ребёнка: Бородин Филипп
Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Смерть
Неизвестно