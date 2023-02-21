Бородина Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бородин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Бородин Филипп

Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Рождение ребёнка
14.09.1903

Сын: Бородин Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Бородин Филипп

Орловская губерния, Ливенский уезд, Никольская волость, село Троицкое
Смерть
Неизвестно
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