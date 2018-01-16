Бородина (Салькова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Салькова) Людмила Михайловна

Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.04.1943

Дата смерти

16.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.08.1966

Дочь: Павловская Елена Олеговна

Отец ребёнка: Бородин Олег Матвеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Олег Матвеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
16.01.2018
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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