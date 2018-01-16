Бородина (Салькова) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.04.1943
Дата смерти16.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1943
Рождение ребёнка
01.08.1966
Дочь: Павловская Елена Олеговна
Отец ребёнка: Бородин Олег Матвеевич
Рождение ребёнка
09.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Олег Матвеевич
Смерть
16.01.2018