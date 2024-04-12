Шмагель Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти09.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шмагель Федор Якимович
Мать: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
31.10.1842
Дочь: Зиновия Константиновна
Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.1845
Сын: Шмагель Иван Константинович
Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1849
Дочь: Кебкал Феодосия Константиновна
Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1853
Дочь: Фекла Константиновна
Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна
Смерть
09.03.1888