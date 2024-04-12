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Шмагель Константин Федорович

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шмагель Федор Якимович

Мать: Шмагель Ульяна Ефимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.10.1842

Дочь: Зиновия Константиновна

Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1845

Сын: Шмагель Иван Константинович

Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1849

Дочь: Кебкал Феодосия Константиновна

Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1853

Дочь: Фекла Константиновна

Мать ребёнка: Шмагель Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
09.03.1888
Носовка, Чернігівська область
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