Кебкал (Шмагель) Феодосия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал (Шмагель) Феодосия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1849

Дата смерти

17.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1849

Отец: Шмагель Константин Федорович

Мать: Шмагель Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Оксимец Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1875

Дочь: Наталия Митрофановна

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1878

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Дочь: Варвара Митрофановна

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Кебкал Корнилий Митрофанович

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1888

Сын: Кебкал Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Успенская
Смерть
17.06.1915
Носовка, Чернігівська область
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