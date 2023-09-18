Кебкал (Шмагель) Феодосия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1849
Дата смерти17.06.1915
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1849
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Оксимец Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
11.04.1875
Дочь: Наталия Митрофановна
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1878
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1883
Дочь: Варвара Митрофановна
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
13.09.1886
Сын: Кебкал Корнилий Митрофанович
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1888
Сын: Кебкал Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Кебкал Митрофан Григорьевич
Успенская
Смерть
17.06.1915