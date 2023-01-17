Шмагель Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмагель Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1842

Дочь: Зиновия Константиновна

Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1845

Сын: Шмагель Иван Константинович

Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1849

Дочь: Кебкал Феодосия Константиновна

Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1853

Дочь: Фекла Константиновна

Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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