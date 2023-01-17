Шмагель Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1842
Дочь: Зиновия Константиновна
Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1845
Сын: Шмагель Иван Константинович
Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1849
Дочь: Кебкал Феодосия Константиновна
Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1853
Дочь: Фекла Константиновна
Отец ребёнка: Шмагель Константин Федорович
Смерть
Неизвестно