Оксимец (Кебкал) Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец (Кебкал) Екатерина Митрофановна

Оксимец (Кебкал) Екатерина Митрофановна

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кебкал Митрофан Григорьевич

Мать: Кебкал Феодосия Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1892

Дочь: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1894

Дочь: Бойко Ганна Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Оксимец Петр Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1901

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1904

Сын: Оксимец Михаил Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Оксимец Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1910

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1912

Сын: Оксимец Антон Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсоненко Прасковья (Проня) Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович

Смерть
1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close