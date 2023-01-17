Оксимец (Кебкал) Екатерина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
04.01.1892
Дочь: Ничепоренко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
25.03.1894
Дочь: Бойко Ганна Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
22.09.1896
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
27.08.1901
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
30.10.1904
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
15.02.1910
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
09.07.1912
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсоненко Прасковья (Проня) Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Давидович
Смерть
1953