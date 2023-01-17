Бойко (Оксимец) Ганна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Оксимец) Ганна Ивановна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

25.03.1894

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894

Отец: Оксимец Иван Давидович

Мать: Оксимец Екатерина Митрофановна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1914

Муж: Бойко Игнат Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1916

Сын: Бойко Семен

Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1918

Дочь: Прасковья (Паша)

Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Иван

Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич

Смерть
1980
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