Бойко (Оксимец) Ганна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.03.1894
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894
Бракосочетание
02.11.1914
Рождение ребёнка
02.02.1916
Сын: Бойко Семен
Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1918
Дочь: Прасковья (Паша)
Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Иван
Отец ребёнка: Бойко Игнат Алексеевич
Смерть
1980