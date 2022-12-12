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Бойко Игнат Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1891

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1891

Отец: Бойко Алексей Власович

Мать: Бойко Устина Никифоровна

Бракосочетание
02.11.1914

Жена: Бойко Ганна Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1916

Сын: Бойко Семен

Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1918

Дочь: Прасковья (Паша)

Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Иван

Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна

Смерть
1977
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