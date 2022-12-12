Бойко Игнат Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1891
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1891
Отец: Бойко Алексей Власович
Мать: Бойко Устина Никифоровна
Бракосочетание
02.11.1914
Жена: Бойко Ганна Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1916
Сын: Бойко Семен
Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1918
Дочь: Прасковья (Паша)
Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Иван
Мать ребёнка: Бойко Ганна Ивановна
Смерть
1977