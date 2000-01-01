Самсоненко (Оксимец) Прасковья (Проня) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко (Оксимец) Прасковья (Проня) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оксимец Иван Давидович

Мать: Оксимец Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсоненко Михаил (Михайло)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Николай

Отец ребёнка: Самсоненко Михаил (Михайло)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсоненко Михаил (Михайло)

Смерть
Около 1954
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