Самсоненко (Оксимец) Прасковья (Проня) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсоненко Михаил (Михайло)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Николай
Отец ребёнка: Самсоненко Михаил (Михайло)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1954