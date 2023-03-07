Ничепоренко (Оксимец) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1892
Бракосочетание
03.11.1913
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Анисия Федоровна
Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ничипоренко Николай
Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно