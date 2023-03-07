Ничепоренко (Оксимец) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ничепоренко (Оксимец) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1892

Отец: Оксимец Иван Давидович

Мать: Оксимец Екатерина Митрофановна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1913

Муж: Ничипоренко Федор Стефанович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Анисия Федоровна

Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ничипоренко Николай

Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ничипоренко Федор Стефанович

Смерть
Неизвестно
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