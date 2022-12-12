Ничипоренко Федор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1913
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Анисия Федоровна
Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ничипоренко Николай
Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно