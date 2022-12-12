Ничипоренко Федор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ничипоренко Федор Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1913

Жена: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Анисия Федоровна

Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ничипоренко Николай

Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ничепоренко Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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