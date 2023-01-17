(Кебкал) Ксения Митрофановна
Место рождения
Дата рождения20.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1881
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
05.01.1901
Сын: Галета Григорий Александрович
Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович
Рождение ребёнка
06.03.1905
Дочь: Федора Александровна
Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович
Смерть
Неизвестно