(Кебкал) Ксения Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кебкал) Ксения Митрофановна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

20.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1881

Отец: Кебкал Митрофан Григорьевич

Мать: Кебкал Феодосия Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
1900

Муж: Галета Александр Самуилович

Рождение ребёнка
05.01.1901

Сын: Галета Григорий Александрович

Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович

Рождение ребёнка
06.03.1905

Дочь: Федора Александровна

Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович

Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Галета Александр Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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