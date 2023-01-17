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Галета Александр Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Галета Самуил Онуфриевич

Мать: Галета Гликерия Ивановна

Бракосочетание
1900

Жена: Ксения Митрофановна

Рождение ребёнка
05.01.1901

Сын: Галета Григорий Александрович

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Ефросинья Александровна

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Рождение ребёнка
06.03.1905

Дочь: Федора Александровна

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ксения Митрофановна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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