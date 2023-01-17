Галета Александр Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Галета Самуил Онуфриевич
Мать: Галета Гликерия Ивановна
Бракосочетание
1900
Жена: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
05.01.1901
Сын: Галета Григорий Александрович
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
06.03.1905
Дочь: Федора Александровна
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ксения Митрофановна
Смерть
Неизвестно