Галета Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галета Гликерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Галета Александр Самуилович

Отец ребёнка: Галета Самуил Онуфриевич

Рождение ребёнка
09.02.1875

Дочь: Агафья Самуиловна

Отец ребёнка: Галета Самуил Онуфриевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1883

Дочь: Науменко Ульяна Самуиловна

Отец ребёнка: Галета Самуил Онуфриевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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