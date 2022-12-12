Галета Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Галета Александр Самуилович
Отец ребёнка: Галета Самуил Онуфриевич
Рождение ребёнка
09.02.1875
Дочь: Агафья Самуиловна
Отец ребёнка: Галета Самуил Онуфриевич
Рождение ребёнка
14.12.1883
Дочь: Науменко Ульяна Самуиловна
Отец ребёнка: Галета Самуил Онуфриевич
Смерть
Неизвестно