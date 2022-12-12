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Галета Самуил Онуфриевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

20.08.1844

Дата смерти

06.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1844

Отец: Чайка Галета / Chaika Galeta Онуфрий Kirillovich

Мать: Chaika Galeta Ekaterina Stefanovna

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Галета Александр Самуилович

Мать ребёнка: Галета Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1875

Дочь: Агафья Самуиловна

Мать ребёнка: Галета Гликерия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1883

Дочь: Науменко Ульяна Самуиловна

Мать ребёнка: Галета Гликерия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
06.06.1907
Носовка, Чернігівська область
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