Галета Самуил Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1844
Дата смерти06.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1844
Рождение ребёнка
1872
Сын: Галета Александр Самуилович
Мать ребёнка: Галета Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1875
Дочь: Агафья Самуиловна
Мать ребёнка: Галета Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1883
Дочь: Науменко Ульяна Самуиловна
Мать ребёнка: Галета Гликерия Ивановна
Смерть
06.06.1907