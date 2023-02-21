Шмагель (Михеева) Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмагель (Михеева) Ульяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Михеев Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1810

Муж: Шмагель Федор Якимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шмагель Константин Федорович

Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шмагель Степан Федорович

Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шмагель Никифор Федорович

Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шмагель Павел Федорович

Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович

Смерть
Неизвестно
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