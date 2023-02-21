Шмагель (Михеева) Ульяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Михеев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1810
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шмагель Константин Федорович
Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шмагель Никифор Федорович
Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шмагель Федор Якимович
Смерть
Неизвестно