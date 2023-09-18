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Шмагель Федор Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шмагель Яким Артемович

Мать: Шмагель Ульяна

Бракосочетание
06.11.1810

Жена: Шмагель Ульяна Ефимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шмагель Константин Федорович

Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шмагель Степан Федорович

Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шмагель Никифор Федорович

Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шмагель Павел Федорович

Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
24.01.1851

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Шмагель Пелагея Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмагель Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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