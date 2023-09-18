Шмагель Федор Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шмагель Яким Артемович
Мать: Шмагель Ульяна
Бракосочетание
06.11.1810
Жена: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шмагель Константин Федорович
Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шмагель Никифор Федорович
Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шмагель Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.01.1851
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: Шмагель Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмагель Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно