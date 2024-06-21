Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1936

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936

Отец: Хайрулинова Халилова(Матвей)

Мать: Хайрулинова Туман(тамара)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Хайрулинов Александр Диярович

Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Рождение ребёнка
23.10.1960

Дочь: Кульсундук Раиса Дияровна

Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Рождение ребёнка
21.12.1963

Дочь: Утепкалиева Ольга Дияровна

Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Рождение ребёнка
28.01.1966

Дочь: Хайрулинова Наталья Дияровна

Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Хайрулинов Юрий Диярович

Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Смерть
2003

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