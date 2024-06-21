Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1936
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Хайрулинов Александр Диярович
Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна
Рождение ребёнка
23.10.1960
Дочь: Кульсундук Раиса Дияровна
Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна
Рождение ребёнка
21.12.1963
Дочь: Утепкалиева Ольга Дияровна
Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна
Рождение ребёнка
28.01.1966
Дочь: Хайрулинова Наталья Дияровна
Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна
Рождение ребёнка
04.06.1968
Мать ребёнка: Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна
Смерть
2003