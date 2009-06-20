Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1937
Дата смерти20.06.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937
Отец: Есенгалиев Мяксут
Мать: Алиева Манига Камзатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Хайрулинов Александр Диярович
Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Рождение ребёнка
23.10.1960
Дочь: Кульсундук Раиса Дияровна
Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Рождение ребёнка
21.12.1963
Дочь: Утепкалиева Ольга Дияровна
Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Рождение ребёнка
28.01.1966
Дочь: Хайрулинова Наталья Дияровна
Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Рождение ребёнка
04.06.1968
Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Смерть
20.06.2009