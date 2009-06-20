Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулинова Улмекен( Клава) Мяксутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1937

Дата смерти

20.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937

Отец: Есенгалиев Мяксут

Мать: Алиева Манига Камзатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Хайрулинов Александр Диярович

Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Рождение ребёнка
23.10.1960

Дочь: Кульсундук Раиса Дияровна

Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Рождение ребёнка
21.12.1963

Дочь: Утепкалиева Ольга Дияровна

Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Рождение ребёнка
28.01.1966

Дочь: Хайрулинова Наталья Дияровна

Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Хайрулинов Юрий Диярович

Отец ребёнка: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Смерть
20.06.2009

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