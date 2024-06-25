Хайрулинов Юрий Диярович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1968
Место жительства
Неизвестно
С. Александровка Саратовский р-н
Бракосочетание
05.10.1996
Рождение ребёнка
13.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайрулинова (Ихласова) Любовь (Сауле) Шапкатовна
Саратовская обл. С. Александровка
Рождение ребёнка
09.02.2004
Дочь: Хайрулинова Виолетта Юрьевна
Мать ребёнка: Хайрулинова (Ихласова) Любовь (Сауле) Шапкатовна