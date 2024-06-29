Хайрулинова (Ихласова) Любовь (Сауле) Шапкатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулинова (Ихласова) Любовь (Сауле) Шапкатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1972

Отец: Ихласов Шапкат Хасенович

Мать: Ихласова Зина (Васика) Николаевна

Бракосочетание
05.10.1996

Муж: Хайрулинов Юрий Диярович

Рождение ребёнка
13.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайрулинов Юрий Диярович

Рождение ребёнка
09.02.2004

Дочь: Хайрулинова Виолетта Юрьевна

Отец ребёнка: Хайрулинов Юрий Диярович

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