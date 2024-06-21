Хайрулинова Халилова(Матвей)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Мать ребёнка: Хайрулинова Туман(тамара)
Рождение ребёнка
13.09.1949
Дочь: Плугина Валентина Матвеевна
Мать ребёнка: Хайрулинова Туман(тамара)
Смерть
1991