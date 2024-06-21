Хайрулинова Халилова(Матвей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулинова Халилова(Матвей)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Мать ребёнка: Хайрулинова Туман(тамара)

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Плугина Валентина Матвеевна

Мать ребёнка: Хайрулинова Туман(тамара)

Смерть
1991

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