Хайрулинова Туман(тамара) 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хайрулинова Туман(тамара)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович

Отец ребёнка: Хайрулинова Халилова(Матвей)

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Плугина Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Хайрулинова Халилова(Матвей)

Смерть
1969

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