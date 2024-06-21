Хайрулинова Туман(тамара)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Хайрулинов Дияр(Коля) Халилович
Отец ребёнка: Хайрулинова Халилова(Матвей)
Рождение ребёнка
13.09.1949
Дочь: Плугина Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Хайрулинова Халилова(Матвей)
Смерть
1969