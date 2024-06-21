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Плугина Валентина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1949

Отец: Хайрулинова Халилова(Матвей)

Мать: Хайрулинова Туман(тамара)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плугин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Маринина Инна

Отец ребёнка: Плугин Александр

Рождение ребёнка
23.08.1972

Дочь: Кириллова Татьяна

Отец ребёнка: Плугин Александр

Рождение ребёнка
16.10.1983

Дочь: Сынкина Мария

Отец ребёнка: Плугин Александр

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