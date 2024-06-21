Плугина Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плугин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Маринина Инна
Отец ребёнка: Плугин Александр
Рождение ребёнка
23.08.1972
Дочь: Кириллова Татьяна
Отец ребёнка: Плугин Александр
Рождение ребёнка
16.10.1983
Дочь: Сынкина Мария
Отец ребёнка: Плугин Александр