Бугров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глухова (Бугрова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сутягина (Бугрова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бугров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бугров Василий Александрович
Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тарасова (Бугрова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна
Смерть
1953