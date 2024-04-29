Бугров Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБугров Александр

Бугров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухова (Бугрова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сутягина (Бугрова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бугров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бугров Василий Александрович

Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тарасова (Бугрова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Смерть
1953

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