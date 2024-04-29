Сутягина (Бугрова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бугров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сутягин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кустова (Сутягина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1919
Сын: Сутягин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сутягин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сутягин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Петрянкина (Сутягина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Сутягин Николай
Смерть
Неизвестно