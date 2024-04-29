Сутягина (Бугрова) Анна Александровна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сутягина (Бугрова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бугров Александр

Мать: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сутягин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кустова (Сутягина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сутягин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сутягин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сутягин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сутягин Лев Николаевич

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сутягин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Петрянкина (Сутягина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Сутягин Николай

Смерть
Неизвестно

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