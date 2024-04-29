Бугров Михаил Александрович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугров Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бугров Александр

Мать: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугрова Мария

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бугров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бугрова Мария

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Закурина (Бугрова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бугрова Мария

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бугров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бугрова Мария

Смерть
Неизвестно

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