Бугров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бугров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугрова Мария
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бугров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бугрова Мария
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Закурина (Бугрова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бугрова Мария
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Бугрова Мария
Смерть
Неизвестно