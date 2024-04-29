Глухова (Бугрова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухов Василий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Глухов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Глухов Василий
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Глухов Василий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бычкова (Глухова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Глухов Василий
Смерть
Неизвестно