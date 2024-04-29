Глухова (Бугрова) Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Глухова (Бугрова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугров Александр

Мать: Бугрова (Чернова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Василий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Глухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Глухов Василий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Глухов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Глухов Василий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бычкова (Глухова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Глухов Василий

Смерть
Неизвестно

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