Тышлек ЧАЛИШ Акелина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Акелина Афанасьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Тышлек Чалиш Федор Иванович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1908

Муж: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно
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