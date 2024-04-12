Тышлек ЧАЛИШ Акелина Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Тышлек Чалиш Федор Иванович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
04.07.1911
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно