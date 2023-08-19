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(Тышлек ЧАЛИШ) Ксения Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1909

Отец: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Мать: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
12.12.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Ильи Султанбея сын - Константин и жена Домникия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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