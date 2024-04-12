(Тышлек ЧАЛИШ) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тышлек ЧАЛИШ) Елена Ивановна

(Тышлек ЧАЛИШ) Елена Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.07.1911

Дата смерти

10.01.1912

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911

Отец: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Мать: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
05.07.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Константин Ильич Султанбей и Домникия Дмитриевна Султанбей
Смерть
10.01.1912
Причина смерти: Болезнь - деарея | Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
12.01.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close