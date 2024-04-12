Тышлек ЧАЛИШ Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения23.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
24.08.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Ильи Султанбея сын - Константин и жена его Домникия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно