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Тышлек ЧАЛИШ Федор Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1908

Отец: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Мать: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
24.08.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Ильи Султанбея сын - Константин и жена его Домникия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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