Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1902 ст.
Дата смерти17.04.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 70
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.07.1902 ст.
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Петров Смирнов; Ефремовская мещанка вдова Татьяна Алексеева Смирнова.
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
18.12.1922
Плоты Гнилые, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
11.05.1926
Смерть
17.04.1974
Москва, город федерального значения Москва