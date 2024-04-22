Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Место рождения

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

08.07.1902 ст.

Дата смерти

17.04.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

1876 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902 ст.

Отец: Смирнов Алексей Иванович

Мать: Смирнова (Овсянникова) Варвара Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 70
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калишев Валентин Артемонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калишев Валентин Артемонович

Крещение
09.07.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Петров Смирнов; Ефремовская мещанка вдова Татьяна Алексеева Смирнова.
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калишев Валентин Артемонович

Рождение ребёнка
18.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калишев Валентин Артемонович

Плоты Гнилые, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калишев Валентин Артемонович

Рождение ребёнка
11.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калишев Валентин Артемонович

Смерть
17.04.1974
Москва, город федерального значения Москва

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