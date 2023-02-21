Смирнова (Овсянникова) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876 ст.
Дата смерти1904
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1896 ст.
Дочь: Софронова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Метелько Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Калишева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904
Умерла от чахотки