Смирнова (Овсянникова) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Овсянникова) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Овсянников Александр Иванович

Мать: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1896 ст.

Дочь: Софронова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Иванов

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Метелько Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Калишева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Иванов

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Иванов

Смерть
1904
Умерла от чахотки
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