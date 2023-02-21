Овсянников (Овсянников) Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников (Овсянников) Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Овсянников Иван Николаевич

Мать: Овсянникова Надежда Гавриловна

Бракосочетание
05.12.1868 ст.

Жена: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Овсянников Николай Александрович

Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Наумова Вера Александровна

Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Пузакова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Смирнова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина (Пелагея?) Александровна

Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна

Смерть
1915 ст.
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