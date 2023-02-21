Овсянников (Овсянников) Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти1915 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Бракосочетание
05.12.1868 ст.
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Овсянников Николай Александрович
Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Наумова Вера Александровна
Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Пузакова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Смирнова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина (Пелагея?) Александровна
Мать ребёнка: Овсянникова Александра Николаевна
Смерть
1915 ст.