Овсянникова (Полякова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Николай Поликарпович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.1868 ст.
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Овсянников Николай Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Наумова Вера Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Пузакова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Смирнова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина (Пелагея?) Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Смерть
Неизвестно