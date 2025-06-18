Овсянникова (Полякова) Александра Николаевна
женский, родилась 1849 ст.
умерла Неизвестно
ОтецПоляков Николай Поликарпович1803 ст. г.р.
МатьПолякова Татьяна Михайловна1816 ст. г.р.
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Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Сын: Овсянников Николай Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Дочь: Наумова (Овсянникова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Дочь: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Дочь: Смирнова (Овсянникова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Сын: Овсянников Иван Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Дочь: Овсянникова (Овсянникова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Сын: Овсянников Василий Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Дочь: (Овсянникова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Сын: Овсянников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Сын: Овсянников Григорий Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Дочь: Овсянникова (Овсянникова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Сын: Овсянников Иван Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
По данным РС, на 29.04.1858 ей 9 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-63MS?wc=397N-SP6%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667101%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=28