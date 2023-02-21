Овсянникова (Полякова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Полякова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Николай Поликарпович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.1868 ст.

Муж: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Овсянников Николай Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Наумова Вера Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Пузакова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Смирнова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина (Пелагея?) Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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