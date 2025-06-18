Овсянникова (Полякова) Александра Николаевна 1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Овсянникова (Полякова) Александра Николаевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1849 ст.

умерла Неизвестно

Отец
Поляков Николай Поликарпович1803 ст. г.р.
Мать
Полякова Татьяна Михайловна1816 ст. г.р.
Супруги
Овсянников Александр Иванович05.06.1843 ст. г.р.
Дети
Овсянников Николай Александрович15.04.1869 ст. г.р.
Наумова (Овсянникова) Вера Александровна31.08.1871 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Поляков Николай Поликарпович

Мать: Полякова Татьяна Михайловна

По данным РС, на 29.04.1858 ей 9 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-63MS?wc=397N-SP6%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667101%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=28

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Бракосочетание
05.07.1868 ст.

Муж: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Поручители по жениху: Ефремовские мещане Павел Иванов Овсянников и Иван Николаев Сурский; по невесте: Ефремовский мещанин Александр Иванов Персиянов и коллежский регистратор Александр Николаев Никольский https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-WSR9?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
15.04.1869 ст.

Сын: Овсянников Николай Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-HW27?lang=ru&i=331&cc=5000050

Рождение ребёнка
31.08.1871 ст.

Дочь: Наумова (Овсянникова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6TZF-4WZY?lang=ru

Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Дочь: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-LZ7J?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
24.10.1875 ст.

Дочь: Смирнова (Овсянникова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-QKQM?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
29.03.1877 ст.

Сын: Овсянников Иван Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-J37Y?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXSZ9-Q3D6&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
01.06.1878 ст.

Дочь: Овсянникова (Овсянникова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSZ9-3ZP9?lang=ru

Рождение ребёнка
28.01.1883 ст.

Сын: Овсянников Василий Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NNZV?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
19.02.1885 ст.

Дочь: (Овсянникова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-CKNP?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
20.09.1887 ст.

Сын: Овсянников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-JFZB?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.

Сын: Овсянников Григорий Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSC2-RVLG?lang=ru

Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.

Дочь: Овсянникова (Овсянникова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 370 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-VHJT?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
До 1904 ст.

Сын: Овсянников Иван Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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