Овсянникова Надежда Гавриловна 1817 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Овсянникова Надежда Гавриловна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1817 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умерла 23.08.1899 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Супруги
Овсянников Иван Николаевич1809 ст. г.р.
Дети
Овсянников Павел Иванович1833 ст. г.р.
(Овсянникова) Ольга Ивановна1838 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

По данным РС, на 24.10.1850 ей 32 года https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-RWK1?cat=962999&i=720

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Овсянников Павел Иванович

Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LS5P?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: (Овсянникова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич

По данным РС, на 24.10.1850 ей 12 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-RWK1?cat=962999&i=720

Рождение ребёнка
05.06.1843 ст.

Сын: Овсянников Александр Иванович

Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://familio.org/tree?person=188b2c34-b752-41d2-8918-b7c6a78b7bf2 По данным РС, на 24.10.1850 ему 7 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-RWK1?cat=962999&i=720

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Овсянников Павел Иванович

Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич

По данным РС, на 24.10.1850 ему 5 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-RWK1?cat=962999&i=720

Восприемник
19.01.1890 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

У Овсянникова Григория Александровича https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSC2-RVLG?lang=ru

Смерть
23.08.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038692, стр. 850. Умерла в возрасте 82 лет от старости.

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