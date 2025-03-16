Овсянникова Надежда Гавриловна
женский, родилась 1817 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умерла 23.08.1899 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Супруги
Овсянников Иван Николаевич1809 ст. г.р.
Дети
Овсянников Павел Иванович1833 ст. г.р.
(Овсянникова) Ольга Ивановна1838 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Овсянников Павел Иванович
Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: (Овсянникова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1843 ст.
Сын: Овсянников Александр Иванович
Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Овсянников Павел Иванович
Отец ребёнка: Овсянников Иван Николаевич
Восприемник
19.01.1890 ст.
Смерть
23.08.1899 ст.
По данным РС, на 24.10.1850 ей 32 года https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-RWK1?cat=962999&i=720