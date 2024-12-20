Калишев Валентин Артемонович 21.10.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Калишев Валентин Артемонович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 21.10.1889 ст., Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умер 1974, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Калишев Артемон Петрович13.04.1851 ст. г.р.
Мать
Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна19.01.1855 ст. г.р.
Супруги
Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна08.07.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889 ст.

Отец: Калишев Артемон Петрович

Мать: Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-F7WK?i=785

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Крещение
23.10.1889 ст.
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Восприемники: приходский священник Владимир Иоаннов Благовещенский и села Сергиевского на Птани приходского священника Сергия Евфимиева Мокеева жена Екатерина Дмитриева https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-F7WK?i=785

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Плоты Гнилые, Куркинский район , Тульская губерния

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна

Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва

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