Калишев Валентин Артемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалишев Валентин Артемонович

Калишев Валентин Артемонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1889

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889

Отец: Калишев Артемон Петрович

Мать: Калишева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева Мария Алексеевна

Плоты Гнилые, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калишева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калишева Мария Алексеевна

Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close