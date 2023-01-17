Калишев Валентин Артемонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1889
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889
Отец: Калишев Артемон Петрович
Мать: Калишева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
18.12.1922
Плоты Гнилые, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
11.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва