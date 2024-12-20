Калишев Валентин Артемонович
мужской, родился 21.10.1889 ст., Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умер 1974, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКалишев Артемон Петрович13.04.1851 ст. г.р.
МатьКалишева (Виноградова) Мария Фёдоровна19.01.1855 ст. г.р.
Супруги
Калишева (Смирнова) Мария Алексеевна08.07.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889 ст.
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещение
23.10.1889 ст.
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
18.12.1922
Плоты Гнилые, Куркинский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
11.05.1926
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-F7WK?i=785