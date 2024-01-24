Трантина (Лебедева) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Макарова Александра Феофановна
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Воронова Евдокия Феофановна
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Николай Феофанович
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Михаил Феофанович
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Нина Феофановна
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Дмитрий Феофанович
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Мария Феофановна
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ружицкая Ольга Феофановна
Отец ребёнка: Трантин Феофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трантин Феофан
Смерть
1955