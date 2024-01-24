Трантина (Лебедева) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Лебедева) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Макарова Александра Феофановна

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Воронова Евдокия Феофановна

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Николай Феофанович

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Михаил Феофанович

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Нина Феофановна

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Дмитрий Феофанович

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Мария Феофановна

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ружицкая Ольга Феофановна

Отец ребёнка: Трантин Феофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Феофан

Смерть
1955
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