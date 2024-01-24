Трантин Михаил Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Феофан
Мать: Трантина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трантина Стася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трантина Стася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трантина Стася
Смерть
Неизвестно