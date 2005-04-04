Трантина Стася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина Стася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Михаил Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Михаил Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Михаил Феофанович

Смерть
04.04.2005
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