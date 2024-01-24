Трантин Дмитрий Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантин Дмитрий Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1864 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Феофан

Мать: Трантина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Александра

Смерть
Неизвестно
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