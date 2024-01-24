Воронова (Трантина) Евдокия Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Трантина) Евдокия Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

30.01.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

1864 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Трантин Феофан

Мать: Трантина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Иван Дмитриевич

Смерть
30.01.1974
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