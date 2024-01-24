Воронова (Трантина) Евдокия Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1903
Дата смерти30.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
Отец: Трантин Феофан
Мать: Трантина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1974